gefunden bei Tellerrandmedizin am 13.05.2017 um 17:50 Uhr

Die Filmemacherin Carola Hauck (Tisch No. 6, über Medizinstudierende im Präparierkurs) bringt eine neue Doku heraus: Die sichere Geburt – Wozu Hebammen? Premiere ist am 1. Juni 2017 in München, danach folgen Berlin und Köln. Auf der Webseite schreibt Carola Hauck: „Dieser Film geht den wichtigsten Fragen die Geburt betreffend nach: Was macht Geburt sicher? [...] The post Doku „Die sichere Geburt – Wozu Hebammen?“ appeared first on Tellerrandmedizin.

weiterlesen »