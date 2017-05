gefunden bei Pharmamas Blog am 20.05.2017 um 19:35 Uhr

Rezept von einem Arzt in der Schweiz – handgeschrieben, einigermassen leserlich. Aber … was steht denn da? Schümli Felsenau? (kenne ich nicht) 1x pro Tag und 1 x Reserve für 1 Monat – also ein Dauerrezept Muss ich mal nachschauen, was das ist: Ist nicht wahr, oder? Ein Dauerrezept für alkoholfreies Bier? Naja – verschreiben kann der Arzt ja alles, aber das heisst nicht, dass die Krankenkasse das zahlt. Und ob ich das bestellen kann? Wein bekomme ich ja … Danke

