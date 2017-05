BM Gröhe: „Entschlossener Kampf gegen Krebserkrankungen“ – Zweite Nationale Krebskonferenz in Berlin

gefunden bei Healthcare Netzwerk am 30.05.2017 um 13:11 Uhr

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe eröffnet heute die zweite Nationale Krebskonferenz in Berlin. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: „Jedes Jahr erkranken fast eine halbe Million Menschen in Deutschland an Krebs. Deshalb müssen wir die Anstrengungen im Kampf gegen Krebs entschlossen vorantreiben. Dazu gehören eine gute Krebsfrüherkennung und hochwertige Behandlung. Wichtig ist aber auch, krebskranken Menschen und ihren Familien durch Begleitung und Beratung zu helfen. Es ist ei

