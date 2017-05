aycan auf dem Deutschen Röntgenkongress 2017

gefunden bei PACS - DICOM - Radiologie Blog von aycan am 28.05.2017 um 10:43 Uhr

Der diesjährige Deutsche Röntgenkongress in Leipzig bestätigte erneut die Aktualität und Relevanz unserer Produkte und Dienstleistungen für die Radiologie.Wir stellten unsere neuesten Systeme vor und konnten diese in zahlreichen Gesprächen und Demos mit Kunden und Interessenten präsentieren.Highlights waren:aycan workflow - das voll integrierte RIS/PACSaycan dashboard - Business Intelligence für die RadiologieayDCE - effiziente Prostata MRT Auswertung mit Strukturierter Befundungaycan we

weiterlesen »