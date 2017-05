Aus drei wurden fünf – Pflegereform

gefunden bei Krankenschwester-Blog am 04.05.2017 um 22:03 Uhr

Die jüngste Pflegereform ist nun mittlerweile etwa 100 Tage alt und zeigt die ersten Auswirkungen. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird seit 1. Januar 2017 neu definiert. Die Pflegebedürftigen werden nicht mehr in drei Pflegestufen sondern in fünf Pflegegrade eingeteilt. Der bisher nach Pflegeminuten ermittelte Pflegeaufwand gehört der Vergangenheit an. Neben den bisher entscheidenden körperlichen Einschränkungen, werden seit Januar 2017 auch geistige und seelische Beeinträchtigungen

