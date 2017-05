gefunden bei Pharmamas Blog am 01.05.2017 um 10:22 Uhr

Herziges altes Fraueli kommt, um ihre Nitroglycerin-Kapseln zu holen für die das Rezept gefaxt wurde. An der Theke fragt sie mit einer Lautstärke, die auf ihre Schwerhörigkeit deutet: „Sind sie die Apothekerin? Für was ist das?“ Und in ihrer Lautstärke antwortet man: „Das ist für die Brustschmerzen!“ Sie lehnt sich vor: „Für was? Entschuldigen Sie, aber ich höre sehr schlecht.“ Die Apothekerin lehnt sich auch vor: „Es ist für ihre Angina!“ Das Fraueli lächelt verstehend

weiterlesen »