Wahnsinnswoche 2017:15

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 13.04.2017 um 20:18 Uhr

In dieser Woche 111 Patientenkontakte und 14 Terminausfälle. Valbenazin (noch nicht verfügbar) zeigt experimentelle Erfolge bei der Behandlung der Spätdyskinesie. Cannabis - Hinweise für Ärzte. Vielleicht doch besser LSD? (just kidding) Das Mortalitätsrisiko für psychotisch Ersterkrankte zwischen 16 und 30 Jahren ist (in den USA) 24 Mal so hoch wie in der Vergleichsgruppe. Eine koordinierte Behandlung senkt das Risiko drastisch. Schizophren Erkrankte haben zudem ein höheres Ri

weiterlesen »