Wahnsinnswoche 2017:14

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 09.04.2017 um 10:48 Uhr

In dieser Woche 122 Patientenkontakte und 9 Terminausfälle. Mediziner erforschen an der Leipziger Uniklinik, wie Internet und Smartphones Depressiven helfen können. Telematikinfrastruktur: nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Krankenkassen verpflichtet, die Kosten für die Erstausstattung der Praxen und den laufenden Betrieb in voller Höhe zu übernehmen. Sie weigern sich aber, sodass (schon wieder) ein Schiedsverfahren eröffnet werden musste. Nach wie vor wird aber damit gedroht

weiterlesen »