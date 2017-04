gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 02.04.2017 um 17:26 Uhr

In dieser Woche 169 Patientenkontakte und 12 Terminausfälle. Montag: Das Quartalsbudget für Kassenpatienten war voll. Diese Woche habe ich also nur noch ehrenamtlich gearbeitet. Fühlen Sie sich wertlos und deprimiert? Schauen Sie mal genauer hin... Anlässlich des Gründungsdatums der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 1948 findet jährlich am 7. April der Weltgesundheitstag statt. Das Thema für 2017 lautet "Depression - Let’s talk". Kontext: [1] Was für ein Jubel: Die

weiterlesen »