gefunden bei lohmannblog am 04.04.2017 um 16:18 Uhr

„Von der Politik zu den Clowns“ – Ulrike Jaenicke zu Gast beim TV-Talk „Mensch Wirtschaft!“ auf Hamburg1 Foto: Die Klinik-Clowns in Hamburg Humanität in Krankenhäusern ist dem aktuellen Gast der Sendung „Mensch Wirtschaft!“ auf Hamburg1 wichtig – in Kinderkliniken ganz besonders. Ulrike Jaenicke organisiert deshalb als Geschäftsführerin der Klinik-Clowns in Hamburg Besuche bei den kleinen Patienten am Bett. Darüber und über ihre Arbeit in der Politik spricht sie beim

weiterlesen »