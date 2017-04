gefunden bei Leben mit Ohne am 05.04.2017 um 12:30 Uhr

Ja, ich gebe es zu: Ich bin total begeistert vom Ringana Zahnöl, es hat mich einfach so, ganz heimlich überzeugt. Zuerst war ich auch skeptisch. Frischekosmetik und Vertriebssystem … doch dann habe ich ein paar Wochen Silke und Ringana persönlich kennen gelernt. Ringana ist eine Naturkosmetik, die absolut auf Frische besteht und nur natürliche Zutaten ohne synthetische […] Der Post So hast du Ölziehen noch nie erlebt! – Ringana Zahnöl plus Verlosung {Werbung} erschien a

weiterlesen »