Präventionsgesetz – nicht ohne niedergelassene Ärzte!

gefunden bei aegnordblog am 05.04.2017 um 17:37 Uhr

ÄG Nord Vorstandssprecher Dr. Klaus Bittmann berichtet über das Präventionsgesetz und die in diesem Rahmen entstandenen „Strategieforen“ sowie die Landesrahmenvereinbahrungen mit den Akteuren die für Prävention zuständig sein können. Als Vertreter der Ärzte, Praxen und Netze möchte sich auch die Ärztegenossenschaft an dieser Stelle einbringen. Die Umsetzung sollte nicht nur in amtliche- ehrenamtliche oder bürokratische Hände als eine nationale Anstrengung gelegt werden. youtube-

