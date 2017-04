gefunden bei allergodome.de am 06.04.2017 um 12:03 Uhr

Getreide gehört zu den Grundnahrungsmitteln. In den Körnern steckt nicht nur etwas Nahrhaftes, das über die Verdauungswege in den Körper gelangt. Zunehmend findet Getreide auch Verwendung bei der Herstellung von kosmetischen Mitteln – und das nicht nur bei Naturkosmetik. So

weiterlesen »