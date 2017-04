Entschädigung der Opfer des Blutskandals noch nicht voll erreicht

gefunden bei magazin.hiv am 13.04.2017 um 10:36 Uhr

Zum Welt-Hämophilie-Tag am 17.04. darf nicht vergessen werden: Die Entschädigung der Opfer des Blutskandals ist nach wie vor nicht voll erreicht. An der geplanten Fortsetzung der Zahlungen müssen sich auch die verantwortlichen Pharmafirmen beteiligen. Seit drei Jahrzehnten warten Menschen, die in den 70er- und 80er-Jahren durch kontaminierte Blutprodukte mit HIV infiziert worden sind, auf Sicherheit: Immer wieder standen die Entschädigungszahlungen in Frage – für die meisten der rund 550

weiterlesen »