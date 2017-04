Dokumentarfilm von und mit Drogengebraucher_innen feiert Deutschlandpremiere

gefunden bei magazin.hiv am 27.04.2017 um 14:25 Uhr

Der außergewöhnliche Dokumentarfilm „Ein Tag im Leben“ begleitet acht Menschen, die Drogen gebrauchen, für 24 Stunden durch ihr Leben. Am Freitag, dem 28. April 2017, feiert die internationale Koproduktion in Berlin ihre Deutschlandpremiere. Produziert wurde der Film von Drogengebraucher_innen und Menschenrechtsaktivist_innen des Netzwerks „f1.4 Video for Drug Policy Reform Network“ der Rights Reporter Foundation. Die Protagonist_innen aus Berlin, Budapest, Jakarta, Lagos, Mexico Cit

weiterlesen »