Doku „CRAZYWISE“: Psychische Störung oder spirituelle Krise?

gefunden bei Tellerrandmedizin am 30.04.2017 um 16:58 Uhr

CRAZYWISE ist eine US-amerikanische Dokumentation, die die Frage stellt: “Verrückt oder weise?”. Das traditionelle Wissen indigener Völker widerspricht den Ansichten der modernen Schulmedizin in puncto psychischer Gesundheit. Der Film untersucht, was von traditionellen Völkern und Menschen, die ihre psychologischen Krisen in eine positive transformative Erfahrung umgewandelt haben, gelernt werden kann. Der Film #EMERGING PROUD enthält [...] The post Doku „CRAZYWISE“: Psychisc

weiterlesen »