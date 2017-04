gefunden bei Rechtsanwalt Healthcare Medizinprodukterecht Medizinrecht am 05.04.2017 um 14:35 Uhr

Der VI. Zivilsenat am Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 04.04.2017 entschieden, dass ein Bewertungsportal sich die Äußerung eines Patienten in einem Bewertungstext zu eigen macht, wenn es ohne Rücksprache mit dem Patienten Änderungen an dem Text vornimmt. Der Betreiber

