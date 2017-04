aycan mobile – neue Version in Kürze im Appstore

gefunden bei PACS - DICOM - Radiologie Blog von aycan am 04.04.2017 um 12:09 Uhr

In Kürze ist die neue Version 1.10 von aycan mobile - der App für die Teleradiologie mit CE-Label und FDA-Clearance verfügbar.Neben generellen Fehlerbehebungen sind folgende Verbesserungen realisiert:Löschen mehrere Fälle oder einfaches Löschen aller FälleStudien-Datum wird zusätzlich in der Kurzbeschreibung angezeigtÜbertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 mal schneller (nur in Verbindung mit aycan workstation 3.0 und höher)Die App ist kostenlos im Appstore verfügbar. Für de Echtb

