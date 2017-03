Weshalb man immer die Krankenkassenkarte dabei haben sollte

gefunden bei Pharmamas Blog am 27.03.2017 um 07:43 Uhr

Aus unserem Apotheken-Computersystem: deshalb brauche immer die aktuelle Krankenkassenkarte: Die Leute wechseln die Krankenkasse. Manche haben sich fast schon einen Sport daraus gemacht, das jährlich zu tun und zu einer noch günstigeren zu wechseln. Das ist okay – aber es ist etwas, was ich in der Apotheke wissen muss, denn ich rechne die Medikamente auf dem Rezept ja der Krankenkasse ab. Am einfachsten geht das immer noch mit den Angaben auf der Krankenkassenkarte. Inzwischen sind wir

