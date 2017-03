Wahnsinnswoche 2017:11

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 19.03.2017 um 21:09 Uhr

In dieser Woche 142 Patientenkontakte und 12 Terminausfälle. Versetzen die Nachrichten Sie auch in einen Erregungszustand? Sehen Sie sich Naturvideos an und werden Sie glücklich! Zwangssymptome werden durch eine Fehlfunktion der thalamo-amygdaloidalen Signalverarbeitung vermittelt. Bei Schizophrenie ist der GABA-Gehalt des Liquors verringert, und die Immunfunktion der Gliazellen ist verändert. Leider weiß niemand, ob das Ausdruck oder Folge der Erkrankung ist. Duh. Die Untersuch

weiterlesen »