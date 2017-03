Tödliche Leugnung

gefunden bei magazin.hiv am 01.03.2017 um 17:10 Uhr

Vor 30 Jahren veröffentlichte der deutsch-amerikanische Molekularbiologe Peter Duesberg erstmals seine These, dass HIV nicht Auslöser von Aids sei. Der „Aids-Leugner“ beharrt bis heute darauf, auch wenn sie längst wissenschaftlich widerlegt ist Der Titel des 21-seitigen Aufsatzes, der am 1. März 1987 im amerikanischen Fachmagazin Cancer Research erschien, klang wenig spektakulär: „Retroviruses as Carcinogens and Pathogens: Expectations and Reality“ (auf Deutsch etwa: Retroviren al

weiterlesen »