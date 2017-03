gefunden bei allergodome.de am 28.03.2017 um 16:23 Uhr

Terra firma-forme dermatosis (TFFD) belongs to the group of “dirty dermatoses” and represents a not well-known and surely underestimated vexing skin condition. Firstly described by Duncan, Tschen and Knox in 1987, it accounts for a few case… … lesen Sie weiter! Quelle:

weiterlesen »