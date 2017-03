„So groß die Hoffnung war, so schnell ist sie wieder verflogen“

gefunden bei magazin.hiv am 20.03.2017 um 08:39 Uhr

Mit AZT wurde 1987 erstmals ein vielversprechendes HIV-Medikament zugelassen. Es enttäuschte jedoch, warf ethische Fragen auf und löste weltweit Proteste aus. Der Aktivist Ulli Würdemann erinnert sich. Ulli Würdemann 2015 (Foto: Ulli Würdemann) Als vor 30 Jahren AZT in den USA zur HIV-Behandlung auf den Markt kam, sorgte das damals noch existierende Bundesgesundheitsamt dafür, dass das Medikament unter dem Namen Retrovir auch in Deutschland schnell verfügbar wurde. Was hatte das bei dir,

weiterlesen »