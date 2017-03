Rettung der Welt, 125: Jerusalem, Israel

gefunden bei Der Krangewarefahrer am 30.03.2017 um 19:57 Uhr

In die Reihen der zwei- bzw hier jetzt dreirädrigen First Responder Fahrzeuge reiht sich heute Israel ein. Bilder aus z. B. England oder Griechenland gab es hier ja auch schon. In Israel ist die Hilfsorganisation „Roter Schild Davids„ für Krankentransport und Notfallrettung zuständig und stellt diesbezüglich auch in Zusammenarbeit mit der First Responder Organisation „United Hatzalah„ Roller und Motorräder für den Ernstfall bereit. Sie heißen dort ALS motorcycle (

