Recruiting 4.0 – Welcome to Manila [Teil 2]

gefunden bei NursIT Institute am 14.03.2017 um 06:30 Uhr

16 Stunden Flug, 9000 Kilometer und eine schlaflose Nacht später, treffen wir am Airport Manila ein. Wir treffen dort Frau Mueller von der Start MediCare , sowie Rose und Enrico von der Vermittlungsagentur. Auf dem Weg zum Hotel wird schnell sichtbar, dass wir in einer anderen, ärmeren Welt angekommen sind. In der tropischen Hitze wimmelt es nur so vor Menschen, Autos und Mopeds. Wir fahren vorbei an zerfallenen und notdürftig zusammengenagelten Behausungen. Das Leben spielt […]

weiterlesen »