gefunden bei allergodome.de am 28.03.2017 um 16:23 Uhr

First report in the medical literature A 67-year-old woman presented with a firm plaque in the perineal region, 16 months after diagnosis of a high-grade basaloid squamous cell carcinoma of the vagina and treatment by external beam radiation… … lesen Sie weiter! Quelle: :

weiterlesen »