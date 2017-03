gefunden bei allergodome.de am 10.03.2017 um 16:30 Uhr

Die Grippewelle hat zu einem drastischen Anstieg bei Lungen- und Herz-Notfallpatienten geführt. So hat sich in den ersten Wochen des Jahres deren Zahl an der Medizinischen Hochschule Hannover um ein Drittel erhöht. … lesen Sie weiter! Quelle: : http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/influenza_grippe/article/931338/mh-hannover-vermehrt-notfaelle-durch-grippewelle.html

weiterlesen »