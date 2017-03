gefunden bei Tellerrandmedizin am 27.03.2017 um 18:56 Uhr

Die Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizin (AIM) entstand 1992 in einem Kreis um Thure von Uexküll (1908–2004, Begründer der Psychosomatik). Ihr Anliegen ist die Entwicklung einer Medizin, die den Menschen in ihren vielfältigen Bezügen gerecht wird. Der in unserem Gesundheitssystem praktizierte Dualismus einer „Medizin für Körper ohne Seelen“ auf der einen Seite und einer [...] The post Mentoring-Programm der Akademie für Integrierte Medizin appeared first on Tellerran

weiterlesen »