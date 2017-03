gefunden bei allergodome.de am 29.03.2017 um 16:36 Uhr

In Südafrika sind Fälle von Malaria in einer Region aufgetreten, in der es bisher keine Infektionsrisiken gab. Das berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Insgesamt wurden bis Mitte März 46 Erkrankungen im Westen des Distrikts Waterberg (Provinz Limpopo, NO) bestätigt.

