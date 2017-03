gefunden bei allergodome.de am 24.03.2017 um 16:40 Uhr

„Jedes fünfte Kind in Deutschland ist inzwischen gegen Hausstaubmilben sensibilisiert, auch Babys“, sagt Oberarzt Dr. Ernst Rietschel, Allergologe an der Uni-Kinderklinik in Köln. Das heißt: Der Körper hat die winzigen Spinnentiere bereits als „Feinde“ registriert und Antikörper gegen sie gebildet.

