Frankreich: Truvada jetzt zur regulär PrEP zugelassen

gefunden bei magazin.hiv am 01.03.2017 um 10:05 Uhr

Das HIV-Medikament Truvada schützt HIV-Negative vor einer Ansteckung mit HIV – bisher nutzen es rund 3.000 Menschen in Frankreich zur PrEP Am 28. Februar ist die Anfang 2016 in Kraft gesetzte „temporäre Gebrauchsempfehlung“ für Truvada zur HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) ausgelaufen. Das HIV-Medikament, mit dem HIV-Negative sich vor einer Ansteckung mit HIV schützen können, ist seit dem Sommer 2016 in der EU zugelassen. Seit Oktober letzten Jahres ist Truvada auch in Deutschlan

weiterlesen »