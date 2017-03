gefunden bei allergodome.de am 02.03.2017 um 02:00 Uhr

Every fifth pregnant woman is affected by allergies, especially rhinitis and asthma. Allergic symptoms existing before pregnancy may be either attenuated, or equally often promoted through pregnancy. Optimal a… … lesen Sie weiter! Quelle: : http://waojournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40413-017-0141-8

weiterlesen »