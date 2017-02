Wahnsinnswoche 2017:07

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 18.02.2017 um 13:05 Uhr

In dieser Woche 141 Patientenkontakte und 15 Terminausfälle. Beschwerdemöglichkeiten (pdf) für Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihre Angehörigen in Wuppertal. Aufgrund wiederholter Nachfrage: Reboxetin darf Kassenpatienten seit 2011 nicht mehr verschrieben werden. In Einzelfällen war aber eine Umstellung auf ein anderes Medikament nicht möglich. Nun stellen einige Kassen Regressanträge gegen Ärzte, die Reboxetin in diesen Fällen weiter verschrieben haben. Möglicher Au

weiterlesen »