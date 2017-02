Wahnsinnswoche 2017:06

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 12.02.2017 um 15:19 Uhr

In dieser Woche 131 Patientenkontakte und 10 Terminausfälle. Depressiv? Dann sind Sie besser als Nicht-Depressive dazu fähig, unlösbare Aufgaben frühzeitig zu erkennen und schlauerweise die Finger davon zu lassen. Das Arbeitsgericht hatte mich als Gutachter vorgeladen. Ich war pünktlich am Mittwoch um 14 Uhr in Düsseldorf. Vor dem Saal herrschte verdächtige Ruhe. Anruf bei der Geschäftsstelle: der Termin sei aufgehoben worden, ob ich denn die Mitteilung nicht erhalten hätte? Ne

