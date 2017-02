Vertretungen

gefunden bei Zorgcooperations - Raumflotte Zeta N für Anfänger am 04.02.2017 um 14:38 Uhr

„Hmhm, sie haben also seit 3 Tagen diese Erkältung mit etwas Husten und laufender Nase?“

„Ja genau!“

„Hm, und was war für sie so der Anlass schließlich diese Notaufnahme aufzusuchen?“

„Öh, mein Hausarzt hat zu.“

„Ah. Haben sie darüber nachgedacht zu dessen Vertretung zu gehen?“

„Mein Hausarzt hat keine Vertretung!“

„Das kann eigentlich nicht sein.“

„Mein Hausarzt hat NIE eine Vertretung!“

„Äh, also wenn Hausärzte im Urlaub oder wo auch immer sind, müssen sie schon einen Vertretungsarzt organisieren. Meistens wird der auf dem Anrufbeantworter angesagt. Haben sie mal angerufen und den abgehört?“

„Nö.“

„??“

„Ja wissen sie, wenn ich sonst zu meinem Hausarzt gehe, also wenn der offen hat, dann hängen da nie Schilder, dass es eine Vertretung gibt.“

„Ah. So. Warum probieren sie das mit dem Anrufbeantworter nicht gleich mal aus? Der Vertretungsarzt kann ihnen dann auch die gewünschte Krankschreibung ausstellen. Wir hier im Krankenhaus dürfen das nicht.“

„Hmhm na gut. Tschüss.“









„Hmhm, sie haben also seit 3 Tagen diese Erkältung mit etwas Husten und laufender Nase?" „Ja genau!"„Hm, und was war für sie so der Anlass schließlich diese Notaufnahme aufzusuchen?" „Öh, mein Hausarzt hat zu." „Ah. Haben sie darüber nachgedacht zu dessen Vertretung zu gehen?" „Mein Hausarzt hat keine Vertretung!"„Das kann eigentlich nicht sein."„Mein Hausarzt hat NIE eine Vertretung!" „Äh, also wenn Hausärzte im Urlaub oder wo auch immer sind, müssen s

