USA: Zahl der HIV-Neuinfektionen in sechs Jahren um 18 Prozent gesunken

gefunden bei magazin.hiv am 17.02.2017 um 16:24 Uhr

Nach Schätzungen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hatten sich in den USA im Jahr 2008 noch etwa 45.700 Menschen mit HIV infiziert, 2014 dagegen waren es 37.600. Demnach ist die Zahl der jährlichen HIV-Neuinfektionen innerhalb von sechs Jahren um 18 Prozent gesunken. Den deutlichsten Rückgang gab es in der Gruppe der injizierenden Drogengebraucher_innen (um 56 Prozent) sowie bei Heterosexuellen (um 36 Prozent). Maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen habe die wachsen

weiterlesen »