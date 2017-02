Thomas Lehnert koordiniert Forschung im stationären Qualitäts- und Prozessmanagement

gefunden bei Healthcare Netzwerk am 08.02.2017 um 19:00 Uhr

Dr. Thomas Lehnert übernimmt am 1. Februar die Leitung der Forschungs- und Entwicklungssparte der Lohfert Stiftung. Er wird Konzepte und Projekte im stationären Qualitäts- und Prozessmanagement in Zusammenarbeit mit (universitären) Klinikpartnern koordinieren. Die Lohfert Stiftung treibt die Entwicklung handhabbarer Mess- und Managementsysteme in der stationären Krankenversorgung voran. Dr. Thomas Lehnert übernimmt den Forschungs- und Entwicklungsbereich der Lohfert Stiftung. Die Forschu

