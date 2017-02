H wie Hodenschmerzen

gefunden bei Mama ist Kinderärztin am 13.02.2017 um 21:00 Uhr

Hat ein Junge plötzlich starke Hodenschmerzen ist das ein Notfall. Dann heißt es: so schnell wie möglich zum Kinderurologen oder Kinderchirurgen. Bei einem Fünftel dieser Fälle handelt es sich nämlich um eine Hodentorsion. Das bedeutet „Hodendrehung“. Der Hoden hat sich dabei so verdreht, dass die Blutgefäße abgeklemmt sind, die den Hoden versorgen. Das kann schon nach 6-8 Stunden zum Absterben von Hodengewebe führen und in der Folge zu verminderter Fruchtbarkeit bis zum kompletten

