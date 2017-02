gefunden bei allergodome.de am 18.02.2017 um 22:07 Uhr

[Press Release] FDA Expands Approval of SPIRIVA® RESPIMAT® (tiotropium bromide) Inhalation Spray for Maintenance Treatment of Asthma in Children Steroid-free SPIRIVA RESPIMAT now approved as asthma treatment for age 6 and older Supplemental New Drug Application (sNDA) approved under priority

weiterlesen »