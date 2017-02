Die Neuregelung zum Medikationsplan: Was müssen Vertragsärzte beachten?

gefunden bei LEX MEDICORUM am 17.02.2017 um 09:12 Uhr

Seit dem 01.10.2016 können in der GKV Versicherte von ihrem behandelnden Vertragsarzt verlangen, das dieser ihnen einen Medikationsplan erstellt und in Papierform aushändigt. Dies regelt § 31a SGB V, der Ende 2015 neu aufgenommen wurde. Der Anspruch greift, sobald der Patient gleichzeitig mindestens 3 verordnete Arzneimittel anwendet. In dem Fall ist der Vertragsarzt gemäß § 31 a I 3 SGB V auch verpflichtet, den Versicherten über den Anspruch zu informieren. Ziel und Inhalt der Neuregelu

weiterlesen »