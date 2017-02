Die Legalisierung von Prostitution senkt die HIV-Rate bei Sexarbeiterinnen

gefunden bei magazin.hiv am 10.02.2017 um 11:47 Uhr

Länder, in denen Sexarbeit zumindest in Teilen legal ist, haben eine deutlich geringere HIV-Prävalenz bei Sexarbeiterinnen als Länder, in denen Sexarbeit vollständig kriminalisiert ist. Dies zeigt eine im Fachmagazin The Lancet veröffentlichte Studie des National Inequalities Institute der London School of Economics and Political Science, für die Daten (hauptsächlich zu Frauen in der Sexarbeit) aus 27 europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, ausgewertet wurden. Demnach beträgt

weiterlesen »