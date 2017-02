Chance auf Leben

gefunden bei magazin.hiv am 03.02.2017 um 08:16 Uhr

In Südafrika leben schätzungsweise 300.000 Kinder mit HIV. Zwar haben sie Zugang zu HIV-Medikamenten, trotzdem ist eine konsequente Therapie oft nicht möglich. Die Initiative „Giving Children a Chance for Life“ will das ändern. Dieser Beitrag erschien zuerst im HIV-Magazin Hello gorgeous. Herzlichen Dank an Herausgeber Leo Schenk, Autorin Marleen Swenne und Fotograf Henri Blommers für die Erlaubnis zur Veröffentlichung. Übersetzung: Alexandra Kleijn Alles fing mit Aufklebern an, die

weiterlesen »