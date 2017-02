gefunden bei Pharmamas Blog am 10.02.2017 um 07:41 Uhr

Generika sind als „Nachfolgermedikamente“ der „Originale“ ein grosses Thema in der Apotheke. In diesem Sampler erfahrt Ihr alles über sie. Erst mal die Grundlagen: Generika – eine Betrachtung 1 – was sind Generika? Generika – eine Betrachtung 2 – Ist ein Generikum wirklich gleich wie das Originalmedikament? Generika – eine Betrachtung 3 – die rechtliche und wirtschaftliche Seite in der Schweiz (Warum manche Generika 20% Selbstbehalt h

