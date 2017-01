gefunden bei am 22.01.2017 um 12:39 Uhr

Ältere Menschen haben in der Regel mit einer Abnahme von Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit, Kompensationsmechanismen, sowie einer Zunahme von Funktionsstörungen des menschlichen Körpers, in deren Folge die Krankheitshäufigkeit im Vergleich zu Jüngeren zunimmt, zu kämpfen.

Senioren leiden oft nicht nur an einer Krankheit, sondern an mehreren gleichzeitig (Multimorbidität oder Polypathie). Akute Krankheiten im Alter können sich schnell zu chronischen Krankheiten entwickeln, mehrere chronische Erkrankungen beeinflussen sich dabei negativ (bspw. Hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit, Fettstoffwechselstörung).

Physische Einschränkungen, wie beispielsweise Gelenkverschleiß, entzündliche Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen sowie Sehschwäche, er-schweren die autonome Lebensweise. Treten Gelenkschmerzen auf, wird das Treppensteigen im eigenen Haus zur Qual. Etagen die nur über Treppen erreicht werden können, werden aufgrund der Schmerzen gemieden. Senioren und ihre Angehörigen denken im Regelfall an einen Umzug in eine Wohnung im Erdgeschoss oder gar in ein Heim.

Mit einem Umzug in ein Heim verlieren die meisten Menschen neben ihrer Würde und Lebensqualität ihre Unabhängigkeit. Menschen mit Behinderungen oder geprägt durch Alterserscheinungen möchten möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung verweilen. Mobilität und Selbstständigkeit sind wesentliche Faktoren, die die wahrgenommene Lebensqualität prägen. Gerade bei Menschen die gebrechlich geworden sind und in einem Haus mit vielen Treppen wohnen kann ein Treppenlift helfen. Treppenlifte sind einfach zu benutzen, Instand zu halten und bieten ein hochwertiges Design, Sicherheit und die neuste Technologie. Einen spannender Artikel zum Thema Treppenlifte und Herstellerinformationen finden Sie in dem Zeitungsartikel.

