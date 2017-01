Sie essen nie wieder Fast Food Pommes

gefunden bei Yamedo BLOG am 12.01.2017 um 12:08 Uhr

Fastfood-Pommes frites sind mehr als nur Fett und Stärke: Ein Wunder der modernen Lebensmittelchemie. Das sollte man wissen, bevor man sich diese „chemisch-aufgearbeiteten“ Teile reinzieht. Klar: Der Mensch mag Knuspriges und Fettiges. Das liegt in unseren Genen, wie wir dank der Evolutionsbiologie wissen. Und die Fastfood-Ketten machen sich dies zunutze und erfreuen sich bester Umsätze. Was wir uns da so einverleiben, wenn wir „Pommes“ essen, wollen die Meisten gar nicht wisse

weiterlesen »