„Rock Hudson und die Aids-Krise“ im Schwulen Museum* Berlin

gefunden bei magazin.hiv am 05.01.2017 um 12:34 Uhr

Eine Sonderschau erinnert an den schwulen Hollywoodstar und die bisweilen hysterischen Reaktionen auf das Öffentlichmachen seiner Aids-Erkrankung. Außerdem: ein „Hausaltar“ für die Polittunte und Aidsaktivistin Ovo Maltine Mit einem kurzen Statement im Foyer des Pariser „Hôpital américain“ bestätigte Rock Hudsons Pressesprecherin im Juli 1985, was die Klatschblätter bereits die Tage zuvor auf ihren Titelseiten hinausposaunten: Der Hollywoodstar litt an Aids und ließ sich in der f

