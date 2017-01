gefunden bei allergodome.de am 11.01.2017 um 14:08 Uhr

COPD-Patienten unter Antipsychotika erkranken gehäuft an Lungenversagen. Das Risiko ist je nach Dosis um die Hälfte bis um das Vierfache erhöht. Ob das an den Arzneien oder schlicht an einem Behandlungsfehler liegt, ist aber unklar. … lesen Sie weiter! Quelle:

