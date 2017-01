Klinik to go – Senioren brauchen altersgerechte Wohnungen

gefunden bei lohmannblog am 25.01.2017 um 21:23 Uhr

„Die Demografie ist in der Wohnungswirtschaft angekommen“, weiß der Gesundheitsunternehmer und Präsident des GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESSES, Prof. Heinz Lohmann. Die Mieter würden immer älter, und deshalb reagiere die Immobilienwirtschaft jetzt auf die veränderten Anforderungen ihrer Kunden. So wollten einer aktuellen Studie zufolge bereits 40 Prozent der Wohnungsunternehmen bis Ende 2017 Smart-Home- oder Ambient-Assisted-Living-Technologien in ihren Liegenschaften einsetzen.

