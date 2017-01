„Kinder werden oft unterschätzt“

gefunden bei magazin.hiv am 24.01.2017 um 15:33 Uhr

Die niederländische Arbeitsgruppe „HIV und Vorurteile“ will das Bewusstsein von Grundschüler_innen für das Thema HIV schärfen und sie so zu eigenen Entscheidungen befähigen, wenn sie mit Sex anfangen. Dieser Beitrag erschien zuerst im HIV-Magazin hello gorgeous. Herzlichen Dank an Herausgeber und Autor Leo Schenk und Fotograf Eelk Colmjon für die Erlaubnis zur Veröffentlichung. Übersetzung: Alexandra Kleijn Für die oberste Klasse der Grundschule „De Vlinder“ (der Schmetterling)

