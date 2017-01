G wie Gift

gefunden bei Mama ist Kinderärztin am 03.01.2017 um 20:59 Uhr

Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Paracelsus 1538 Hat dein Kind etwas zu sich genommen, bei dem du unsicher bist, ob es (in dieser Dosierung) giftig sein könnte? Es gibt eine Giftnotrufnummer (hier der Link), die du in diesem Fall anrufen kannst. Wichtig zu wissen ist: Was hat das Kind zu sich genommen? Welche Menge? Wie ist es damit in Berührung gekommen (hat es das fragliche Gift geschluckt, daran geleckt, es berührt, eing

